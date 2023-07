Αριάνα Γκράντε - Ντάλτον Γκόμεζ: Διαζύγιο μετά από δύο χρόνια γάμου

Αυλαία φαίνεται πως ρίχνουν στον γάμο τους η Αριάνα Γκράντε και ο Ντάλτον Γκόμεζ, ύστερα από δύο χρόνια. Το άλλοτε ερωτευμένο ζευγάρι της showbiz έχει ήδη καταθέσει ήδη αίτηση διαζυγίου.

Η Γκράντε με νυφικό Vera Wang στον γάμο της με τον Γκόμεζ

Γκράντε και Γκόμεζ ήταν παντρεμένοι για περισσότερα από δύο χρόνια, αλλά δημοσίευμα του PageSix θέλει την ποπ σταρ και τον άλλοτε αγαπημένο της, να έχουν αποφασίσει να τραβήξουν χωριστούς δρόμους από τον Ιανουάριο του 2023. Διατηρώντας όμως, καλές, φιλικές σχέσεις μεταξύ τους.

«Πήραν την απόφαση από κοινού. Είχαν προβλήματα πριν από τον Ιανουάριο, αλλά θέλουν να παραμείνουν οι καλύτεροι φίλοι», δήλωσε μια πηγή στο PageSix.

