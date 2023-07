Μελίνα Νικολαΐδη: Μας δείχνει σε βιντεάκι τι κρύβει μέσα στο τσαντάκι της

Η Μελίνα Νικολαΐδη στην πρόσφατη συναυλία της Δέσποινας Βανδή

Μέσα από ένα βίντεο στο ΤιkTok η Μελίνα Νικολαΐδη έδειξε στους χιλιάδες followers της τι περιέχει το τσαντάκι της.

Η κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη πήγε μια βόλτα με μια φίλη της κι αποφάσισε να μοιραστεί με τους followers της κάποια μυστικά της.

Η Μελίνα Νικολαΐδη αρχικά άνοιξε το τσαντάκι της φίλης της και στη συνέχεια το δικό της!

Η 19χρονη κοπέλα άνοιξε την τσάντα της αποκαλύπτοντας ότι κλειδιά, καλλυντικά και -φυσικά- το πορτοφόλι της, είναι μερικά από τα πράγματα που έχει πάντα μαζί της.

Η ανάρτηση της Μελίνας Νικολαϊδη στο TikTok

Οι δύο κοπέλες έκαναν το γνωστό «What I have in my bag» (τι έχω στην τσάντα μου) κι έσκασαν στα γέλια!

