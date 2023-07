Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Γυναίκα συνελήφθη για τον θάνατο του εγγονού του

Η Σοφία Χάλεϊ Μαρκς είναι η γυναίκα που συνελήφθη για τον θάνατο του εγγονού του Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Η Χάλεϊ Μαρκς, γνωστή και ως «πριγκίπισσα του Percocet», είναι έμπορος ναρκωτικών και φαίνεται να σχετίζεται με τον θάνατο του 19χρονου Λέαντρο, ο οποίος, όπως εικάζεται έφυγε από την ζωή, από υπερβολική δόση.

Σύμφωνα με τη New York Post, η 20χρονη Σοφία Χάλεϊ Μαρκς πούλησε στον μόλις 19 ετών Λεάντρο Ντε Νίρο Ροντρίγκεζ ναρκωτικά πριν βρεθεί νεκρός στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη στις 2 Ιουλίου.

‘Percocet Princess’ busted in death of Robert de Niro’s grandson has sold to kids as young as 15 years old: cops https://t.co/nplxCZLBPp pic.twitter.com/noAexkWw1G