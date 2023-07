Νόνη Δούνια: Η πανέμορφη κόρη της, Ρία Μουρατίδη, έγινε 17 ετών!

Τα γενέθλιά της είχε την Τρίτη 4 Ιουλίου η κόρη της Νόνης Δούνια, Ρία Μουρατίδη, με τη μαμά της να της εύχεται και δημόσια μέσω Instagram.

H κόρη του πρώην μοντέλου και πολιτικού και του Κυριάκου Μουρατίδη έκλεισε τα 17 της χρόνια, με τη Νόνη να δημοσιεύει selfie τους, στέλνοντας στην όμορφη κορούλα της τις πιο ζεστές ευχές. Όπως, μάλιστα, τόνισε το να έχει κανείς κόρη είναι ευλογία ενώ αν μπορούσε να της δώσει κάτι, αυτό θα ήταν η αυτοπεποίθηση του να γνωρίζει την αξία της.

«Born on the 4th of July! @riamouratidii ❤️Η ανεξάρτητη 🎉#happy #17thbirthday Το να έχεις κόρη είναι ευλογία. Σε γεμίζει με ευτυχία, σου ζεσταίνει την καρδιά και κάθε χρόνος που περνάει η περηφάνια μεγαλώνει, η αγάπη γίνεται βαθύτερη και η σχέση πιο δυνατή. Αν μπορούσα να δώσω κάτι στην κόρη μας θα έδινα την αυτοπεποίθηση του να γνωρίζει την αξία της, την δύναμη να κυνηγάει τα όνειρα της και την σιγουριά της απέραντης αγάπης που έχει. Να σε χαιρόμαστε Ρία μας ❤️», σημείωσε στη λεζάντα της φωτογραφίας η Νόνη Δούνια.

Η ανάρτηση της Νόνης Δούνια

