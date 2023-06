Παπακαλιάτης: Μας συστήνει το νεότερο μέλος του cast του Maestro

Δείτε βίντεο για το Maestro από το Breakfast@Star

Εδώ και αρκετό καιρό έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα για τον β’ κύκλο του Maestro.

Όπως είδαμε στην πρώτη σεζόν, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης πρόκειται να γίνει πατέρας, καθώς η σύζυγός του που υποδύεται η Στεφανία Γουλιώτη είναι έγκυος.

Όπως όλα δείχνουν στη συνέχεια θα δούμε και το παιδί του. Το απόγευμα της Τετάρτης 21/6, ο σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής θέλησε να δώσει στους followers του μια μικρή γεύση από όσα θα δούμε σε λίγο καιρό στις οθόνες μας.

«Το νεότερο μέλος στο cast του Maestro έκανε την πρώτη του guest εμφάνιση… New casting member (and the youngest) #baby #scene #newseason #shooting @maestroinblue.tvseries #season2 photo by @amaliakovaiou #shootinginathens», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του με ένα μωράκι αγκαλιά.

