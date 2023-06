Ryan Reynolds: Επιβεβαίωσε ότι ήρθε στον κόσμο το τέταρτο παιδί του!

Διάφορες φωτογραφίες της Blake Lively και του Ryan Reynolds/ AP Images

Ο αστέρας του Hollywood, Ryan Reynolds, επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι η σύζυγός του, Blake Lively, έφερε στον κόσμο το τέταρτο παιδί τους. Η είδηση είχε γίνει γνωστή τον Φεβρουάριο αλλά μέχρι σήμερα, κανείς από τους δύο ηθοποιούς δεν την είχε επιβεβαιώσει.

Η Blake Lively και ο Ryan Reynolds στην πρεμιέρα της ταινίας The Adam Project / AP Images

Ο πρωταγωνιστής του Deadpool, που παντρεύτηκε την πρωταγωνίστρια της σειράς Gossip Girl, το 2012, ανακοίνωσε επίσης τη νέα του σειρά, Bedtime Stories με τον Ryan.

Ο 46χρονος ηθοποιός έγραψε στο Twitter: «Η ιδέα για ένα show που βοηθά να κοιμηθούν όλοι γεννήθηκε την ίδια μέρα με το τέταρτό μου παιδί. Ανυπομονώ να το παρακολουθήσετε, πρεμιέρα στις 20 Ιουνίου στο κανάλι @MaximumEffort στο @fubotv».

The idea for a show made to help everyone fall asleep was born the same day as my fourth child. I can’t wait for you to watch Bedtime Stories, premiering June 20th on @MaximumEffort Channel on @fubotv pic.twitter.com/nUN7pwVMQt