Έξαλλη η Σελένα Γκόμεζ- Κάμερα την έπιασε να τσακώνεται με σωματοφύλακά της

Όσα είχε πει η Σελένα Γκόμεζ για την αρνητική επίδραση των social media στην ψυχολογία / Βίντεο: ΕΡΤ

Στη συναυλία της Μπιγιονσέ στο Παρίσι βρέθηκε η τραγουδίστρια Σελένα Γκόμεζ, η οποία έφτασε στην «Πόλη του Φωτός» για να παρακολουθήσει τη σταρ που θαυμάζει.

Αν και η συναυλία ήταν sold out, τις εντυπώσεις έκλεψε η νεαρή τραγουδίστρια τόσο για την εμφάνισή της όσο και για ένα περιστατικό που έπιασαν οι κάμερες. Πιο συγκεκριμένα, η Σελένα Γκόμεζ «πιάστηκε» να... λογομαχεί με έναν από τους δωματοφύλακές της με το κοινό να πιάνει αμέσως το κινητό του για να καταγράψει τη σκηνή.

Το περιστατικό έγινε πριν η Μπιγιονσέ ανέβει στη σκηνή. Καθώς πήγαινε στη θέση της, η Γκόμεζ βρέθηκε να διαπληκτίζεται έντονα με έναν από τους σωματοφύλακές της. Μέχρι στιγμής η ίδια δεν έχει δώσει την απάντησή της ωστόσο οι χρήστες του Twitter δίνουν τη δική τους εξήγηση.

📹 A security guard violently pushed a fan who was trying to meet Selena Gomez at Beyoncé #RenaissanceWorldTour and Selena got upset at what security did. 5/26/23 pic.twitter.com/JOjc4ADwo4