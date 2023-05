Beyonce: Δείτε τη να χορεύει στη σκηνή με την 11χρονη κόρη της

Καλλιτεχνική «φλέβα» φαίνεται πως διαθέτει η κόρη της Beyonce, Blue Ivy. Η 11χρονη κόρη της pop star εμφανίστηκε στη συναυλία που έδωσε η μαμά της στο «Stade de France» στη Γαλλία και αποθεώθηκε από τους 80.000 ανθρώπους που ήταν εκεί.

Όταν η Beyonce τραγούδησε το «My Power» ανέβηκε στο stage η μικρή και φορώντας αστραφτερά ρούχα συνόδευσε την τραγουδίστρια με τη σχετική χορογραφία.

Η Blue Ivy καταχειροκροτήθηκε και τα βίντεο που ανέβηκαν στα social media έγιναν viral.

beyoncé shouting “get it girl” to her daughter as she dances her ass off to 80,000 people!!! wow pic.twitter.com/Fdn240fet2