Ριζική αλλαγή για την Τζένιφερ Λόπεζ - Με τατουάζ στο χέρι και νέο χτένισμα

Ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Λόπεζ θα συνεργαστούν ξανά μετά από σχεδόν 20 χρόνια στην ταινία «Unstoppable»

Μετά τον θρίαμβο της ταινίας της «The Mother», η οποία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Netflix τώρα, η Τζένιφερ Λόπεζ στρώθηκε ξανά στη δουλειά!

Η Λατίνα σταρ ασχολείται με νέα ταινία, με τον τίτλο «Unstoppable», και όπως είδαμε στα social media, η Λόπεζ έχει κάνει μεγάλες αλλαγές στην εμφάνισή της για τα γυρίσματα. Συγκεκριμένα, την είδαμε με νέο look μαλλιών και ένα μεγάλο τατουάζ στο μπράτσο!

Jennifer Lopez on the set of the upcoming movie ‘UNSTOPPABLE’ in Los Angeles today! pic.twitter.com/tBumkkN8Sf