Κάννες 2023: Η Ιρίνα Σάικ «ξέχασε» το φόρεμα και βγήκε με τα εσώρουχα

Σε μία από τις εμφανίσεις της στις Κάννες 2023, η Ιρίνα Σάικ περπάτησε στο κόκκινο χαλί μόνο με τα εσώρουχά της.

Όχι, δεν ξέχασε το φόρεά της και φυσικά τα εσώρουχα δεν ήταν no name, αλλά της νέας σειράς εσωρούχων της Gucci. To εντυπωσιακό look της μελαχρινής καλλονής περιλάμβανε μαύρα εσώρουχα με ασημένιες λεπτομέρειες και ένα see through φόρεμα με κόψιμο κάτω από τα γόνατα. Η Σάικ περπάσε επάνω στα μαύρα ψηλοτάκουνα πέδιλα που φορούσε με «αέρα» σούπερμόντελ και σαν να ήταν ντυμένη με το πιο απλό και αδιάφορο φόρεμα του κόσμου.

Την εντυπωσιακή και εκκεντρική εμφάνιση σε lingerie στιλ, συμπλήρωσε ένα εντυπωσιακό κόσμημα στον λαιμό και φυσικά τα cut eye γυαλιά της.

Η Ρωσίδα καλλονή έκλεψε τα βλέμματα για μία ακόμη φορά!

Irina Shayk in Cannes. pic.twitter.com/1gmKoRDvHV — babies art (@BabiesArt_) May 22, 2023

