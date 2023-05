Καννες 2023: Αγέραστος ο Harrison Ford στην πρεμιέρα του Indiana Jones

Παγκόσμια πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Πέμπτης (18/05) στο Φεστιβάλ Καννών 2023 η πέμπτη και τελευταία ταινία του αγαπημένου franchise με τίτλο «Indiana Jones and the Dial of Destiny».

Ο 80χρονος πια Harrison Ford τράβηξε πάνω του τα φλας των paparazzi, κατά την άφιξη του στο κόκκινο χαλί, συνοδεύομενος από την κατά 22 χρόνια νεότερη σύζυγό του, Calista Flockhart. Ο διάσημος ηθοποιός φορούσε ένα μαύρο κοστούμι σμόκιν, ενώ η αγαπημένη μία εντυπωσιακή δημιουργία του διάσημου σχεδιαστή Ζουχέιρ Μουράντ.

Η εμφάνιση του 80χρονου Harrison Ford και της 58χρονης συζύγου του Calista, στο κόκκινο χαλί - Φωτογραφία AP Images

Ο θρύλος του Hollywood μάλιστα τιμήθηκε με το βραβείο του Χρυσού Φοίνικα για την προσφορά του στην 7η τέχνη.

Η άφιξη του Harrison Ford στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών μαζί με τη σύζυγό του, Calista Flockhart - Φωτογραφία AP Images

Η Φοίβη Γουόλερ-Μπριτζ και άλλοι συμπρωταγωνιστές του 5ου κύκλου, όπως ο Mads Mikkelsen, ο Boyd Holbrook, η Shaunette Renee Wilson, ο Ethann Isidore, αλλά και ο σκηνοθέτης της ταινίας, James Mangold έδωσαν επίσης το «παρών» στην πολυαναμενόμενη πρεμιέρα.

Στην τελευταία πράξη της ταινίας, ο Χάρισον Φόρντ, επιστρέφει στον ρόλο του θρυλικού αρχαιολόγου, Indiana Jones, με τον οποίο έχει ταυτιστεί όσο κανένας και έρχεται αντιμέτωπος με νέες περιπέτειες, τις οποίες το κοινό θα απολαύσει στις 30 Ιουνίου, που κυκλοφορεί το «Indiana Jones and the Dial of Destiny» στους κινηματογράφους.

