Αγαπάμε Μπλέικ Λάιβλι - Δείτε την αλλαγή που έκανε στην εμφάνισή της!

Λίγο μετά τη γέννηση του τέταρτου παιδιού της, καρπό του έρωτά της με τον Ράιαν Ρέινολντς, η Μπλέικ Λάιβλι γύρισε στα κινηματογραφικά πλατό.

Μπλέικ Λάιβλι & Ράιαν Ρέινολντς ήταν το πιο... hot ζευγάρι στο MET Gala το 2022! /Φωτογραφία AP Images/Evan Agostini

Η θα υποδυθεί την πρωταγωνίστρια του best seller βιβλίου, It ends with us της Κούλεν Χούβερ, που μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη.

No more blonde η Μπλέικ Λάιβλι (τουλάχιστον για λίγο καιρό!) /Φωτογραφία AP Images/Charles Sykes

Προκιεμένου να αναλάβει τον ρόλο, η καλλονή ηθοποιός χρειάστηκε να κάνει μια αλλαγή στην εμφάνισή της. Συγκεκριμένα, έβαψε χάλκινα τα μαλλιά της κι αποχωρίστηκε το ξανθό, με το οποίο την είχε συνηθίσει τόσα χρόνια το φανατικό της κοινό.

Blake Lively Continues to Film ‘It Ends With Us’ in New York City. pic.twitter.com/qkZD8v2Fes — @21metgala (@21metgala) May 17, 2023

Η Μπλέικ Λάιβλι κοκκινομάλλα στη Νέα Υόρκη!

Σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από τα γυρίσματα, καθώς και σε ένα στιγμιότυπο που τράβηξε η ίδια με θαυμαστρές της στο Νιου Τζέρσι, φαίνεται το νέο της hair look!

Είτε ξανθιά είτε κοκκινομάλλα, η Μπλέικ Λάιβλι είναι χάρμα οφθαλμών!

