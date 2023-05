Ο Weeknd ξανασυστήνεται! Ο αγαπημένος καλλιτέχνης άλλαξε... όνομα!

Ο Weeknd ξανασυστήνεται! Ο αγαπημένος καλλιτέχνης αποφάσισε να αλλάξει το όνομά του σε Έιμπελ Τεσφάγιε σε όλους τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού προηγουμένως ανακοίνωσε ότι ήθελε να «σκοτώσει» το καλλιτεχνικό του όνομα και να «ξαναγεννηθεί».

Ο 33χρονος τραγουδιστής εμφανίζεται με το ψευδώνυμο The Weeknd από το 2009.

Σε συνέντευξή του στο W Magazine νωρίτερα αυτόν το μήνα, ο Καναδός τραγουδιστής, τραγουδοποιός με καταγωγή από την Αιθιοπία, αποκάλυψε τα σχέδιά του να εγκαταλείψει το alter ego του.

Pop star The Weeknd changes his name to Abel Tesfaye https://t.co/vECySJ4X90 — BBC News (World) (@BBCWorld) May 15, 2023

«Φτάνω σε ένα μέρος και σε μια στιγμή που ετοιμάζομαι να κλείσω το κεφάλαιο The Weeknd» είπε. «Θα συνεχίσω να γράφω μουσική, ίσως ως Έιμπελ, ίσως ως The Weeknd. Αλλά εξακολουθώ να θέλω να σκοτώσω τον The Weeknd. Και θα το κάνω. Τελικά. Σίγουρα προσπαθώ να αποβάλω αυτό το δέρμα και να ξαναγεννηθώ», δήλωσε.

Ο τραγουδιστής ρώτησε τους θαυμαστές του στο Twitter τον Απρίλιο αν θα έπρεπε να προχωρήσει σε αλλαγή του ονόματος του. Το tweet του συγκέντρωσε περισσότερα από 100.000 likes και ο καλλιτέχνης απέσυρε το καλλιτεχνικό του όνομα και υιοθέτησε ξανά το πραγματικό του όνομα, Έιμπελ Τεσφάγιε.

Ο Τεσφάγιε αναδείχθηκε ο πιο δημοφιλής καλλιτέχνης στον κόσμο φέτος μετά από ανάλυση των δεδομένων του Spotify. Κατέκτησε επίσης δύο παγκόσμια ρεκόρ Γκίνες, για τους περισσότερους ακροατές σε μηνιαία βάση στο Spotify, συνολικά 111,4 εκατομμύρια, στις 20 Μαρτίου κι ως πρώτος καλλιτέχνης με 100 εκατομμύρια ακροατές τον μήνα στο Spotify.

