Πανικός στο Τwitter για τη Μέγκαν - «Έκανε πλαστική; Θέλει να γίνει Κέιτ!»

Την πρώτη της εμφάνιση μετά την ανακοίνωση ότι δε θα παραστεί στη στέψη του βασιλιά Καρόλου, έκανε η Μέγκαν Μαρκλ και προκάλεσε σάλο στα social media.

Πολλοί από τους χρήστες σημείωσαν ότι έχει αλλάξει και μοιάζει... ύποπτα με την κουνιάδα της, Κέιτ Μίντλετον.

The Duchess of Sussex was kind enough to introduce me unto the stage for my @TEDTalks Thank you for the support Meg 🙏🏾🙏🏾❤️ pic.twitter.com/UN63sJLjUQ — Misan Harriman (@misanharriman) April 24, 2023

Η Μέγκαν Μαρκλ εμφανίστηκε το σαββατοκύριακο λαμπερή, με ένα κομψό χτένισμα, μέσω βιντεοκλήσης, στην ομιλία TED της φίλης της φωτογράφου Misan Harriman και πυροδότησε εικασίες στο Twitter.

«Alert για πλαστική χειρουργική; Λυπηρό που η Μέγκαν Μαρκλ θέλει τόσο πολύ να γίνει Κέιτ Μίντλετον», έγραψε ένας χρήστης, διερωτώμενος αν η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι έχει αλλάξει κάτι περισσότερο από τα κυματιστά μαλλιά της.

Meghan the Duchess of ......what? Thought she didn't want to associate with the racist royal family. Only when it suits (pun) her? She looks like she's trying to look like Kate....that won't happen. https://t.co/mGlyECtwTY — sharon lunski (@LunskiSharon) April 24, 2023

«Θεέ μου! Η Μέγκαν Μαρκλ, που ζηλεύει και έχει εμμονή με την πριγκίπισσα της Ουαλίας, φοράει φακούς επαφής για να μοιάσει στην Κέιτ», «Μοιάζει σαν να προσπαθεί να μοιάσει στην Κέιτ… αυτό δε θα συμβεί», σχολίασαν άλλοι στο Twitter.

Στο άλλο στρατόπεδο, οι υποστηρικτές της Μαρκλ τόνισαν ότι δεν έχει κάνει καμία πλαστική και ότι είναι «δύσκολα» τα μαλλιά των μαύρων γυναικών.

«Η Μέγκαν δεν έκανε πλαστική χειρουργική επέμβαση», έγραψε ένας. «Όλα έχουν να κάνουν με τον φωτισμό, τις γωνίες. Και το ίσιωμα των μαλλιών είναι κάτι που κάνουν πολλές μαύρες γυναίκες. Δεν έχει καμία σχέση με το “σβήσιμο όλων των ιχνών της καταγωγής”. Επίσης, οι λευκοί πρέπει να το βουλώσουν για τα μαλλιά των μαύρων γυναικών».

Who's the racist? The heavily cosmetically altered #MeghanMarkIe did all she could to remove all traces of her origin. Double standards and hypocrisy.. pic.twitter.com/Vl1s39OzIH — Aussie Chick 🇦🇺 ♋ 🇬🇧 (@TezzaBradshaw) April 16, 2023

Ακόμα και την απομάκρυνσή της από τα φώτα της δημοσιότητας τόσους μήνες, πολλοί ήταν που την εξήγησαν ως συνέπεια των πλαστικών επεμβάσεων που έκανε.

Meghan Markle sparks surgery speculation with new look: ‘She wants to be Kate Middleton’ https://t.co/edX0KaP8Bc pic.twitter.com/4jeztZEyvQ — New York Post (@nypost) April 24, 2023

