Παναγιώταρου: Το γλυκό δώρο που της πήρε ο Σχίζας μετά τις φήμες χωρισμού

Το πρώτο τους ταξίδι στο εξωτερικό έκαναν ο Στάθης Σχίζας και η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου μετά τις φήμες χωρισμού!

Το ζευγάρι, το οποίο βρίσκεται στο Βουκουρέστι, τα τελευταία 24ωρα, περνά ξέγνοιαστες στιγμές, όπως αποκαλύπτουν και οι αναρτήσεις του στα social media!

Μάλιστα, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου δείχνει εντυπωσιασμένη με το δώρο αγάπης που έλαβε από τον σύντροφό της.

Ο Στάθης Σχίζας της πήρε έναν λούτρινο ροζ αρκούδο με την επιγραφή loves you every one day (Σε αγαπάει κάθε μέρα) με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου να μην τον αποχωρίζεται, ούτε στιγμή, καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

Μπορεί το ζευγάρι να μην έκανε κοινή δημόσια εμφάνιση μετά τις φήμες για τη σχέση του, όσο σε δηλώσεις στην κάμερα, τόσο η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, όσο και ο Στάθης Σχίζας διαψεύδουν κατηγορηματικά τις φήμες που τους θέλουν χωρισμένους.

«Γενικά δεν θέλω καθόλου να το αναλύσω. Τα έχουμε υπεραναλύσει, τα έχετε δει, τα έχετε ακούσει, τα έχω ακούσει κι εγώ μαζί σας. Είμαι σε μια φάση που απλά ζω τη στιγμή, περνάμε καλά, είμαστε μια χαρά και δεν αναλύω τίποτα απ’ όλα αυτά που έγιναν», ήταν η απάντηση της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου.

Ενώ ο Στάθης Σχίζας απάντησε με τη σειρά του: «Είπε κανείς ότι δεν είμαστε μαζί; Περνάμε μια χαρά. Δεν δίνω σημασία στα δημοσιεύματα, με νοιάζει τι κάνω εγώ στη ζωή μου», είπε ο Στάθης Σχίζας για τα δημοσιεύματα και πρόσθεσε: «Δεν με αγγίζει, δεν δίνω σημασία».

