Σαν βόμβα «έσκασε» εδώ και λίγες ώρες η είδηση ότι ο Justin Bieber αποσύρεται από τη μουσική, στην ηλικία των 29 ετών.

Το παιδί – φαινόμενο της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, που έχει περιουσία ύψους περίπου 200 εκατομμυρίων δολαρίων, φαίνεται πως αποφάσισε να… κρεμάσει το μικρόφωνό του και να αποσυρθεί από τη μουσική και τα φώτα της δημοσιότητας. Μαζί του σε αυτή την απόφαση φυσικά, η 26χρονη σύζυγός του, το διάσημο μοντέλο, Hailey Bieber.

Η κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή φαίνεται πώς έχει επιδεινωθεί, με τους γιατρούς να τον συμβουλεύουν να ακυρώσει κάθε περιοδεία του λόγω του συνδρόμου Ράμσει Χάντ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του RadarOnline.com και φιλικό πρόσωπο του Bieber, «o Τζάστιν δεν αισθάνεται καλά με τον κόσμο εδώ και αρκετό καιρό και η φήμη του τον βαραίνει πολύ. Ακόμα και ο ψυχολόγος του λέει ότι αν αυτό που κάνει τον κάνει δυστυχισμένο, θα πρέπει να πάρει τη δύσκολη απόφαση να το αφήσει στην άκρη».

