Νεκρός κατά τη διάρκεια σόου Έλληνας ράπερ!

Κατέρρευσε και πέθανε επάνω στη σκηνή ο μόλις 27 ετών ο ελληνικής καταγωγής ράπερ Costa Titch (κατά κόσμον Κωνσταντίνος Τσομπάνογλου).

Λίγη ώρα μετά, η οικογένειά του επιβεβαίωσε τον θάνατό του μέσω ανακοίνωσης και ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για το ενδιαφέρον και τη στήριξή τους: «Ο θάνατος μας χτύπησε τραγικά την πόρτα. Μας έκλεψε τον πολυαγαπημένο μας γιο, αδεργό και εγγονό».

«Με βαθύ πόνο αναγκαζόμαστε να ανακοινώσουμε τον θάνατό του. Η οικογένεια βρίσκεται αντιμέτωπη με μια δύσκολη στιγμή καθώς προσπαθούμε να καταλάβουμε τι μας έχει συμβεί και ζητάμε να έχουμε τον χρόνο και τον χώρο για να συνέλθουμε», αναφέρει η οικογένεια στην ανακοίνωσή της.

SAMRO is saddened by the passing of popular rapper Costa Tsobanoglou, better known as Costa Titch.



Heartfelt condolences to his family, friends and broader music industry. #RIPCostaTitch pic.twitter.com/qeXOcAxxFs