Λίαμ Χέμσγουρθ: Ετοιμάζει μήνυση κατά της Μάιλι Σάιρους για το «Flowers»

Τα τελευταία 24ωρα κυκλοφορεί στα social media μία φωτογραφία από έγγραφο, μέσω του οποίου ο Λίαμ Χέμσγουορθ φέρεται να σκοπεύει να μηνύσει την πρώην σύζυγό του Μάιλι Σάιρους για το τραγούδι της «Flowers».

Στο εν λόγω έγγραφο, ο ηθοποιός φέρεται να υποστηρίζει ότι η φήμη του έχει πληγεί μετά το τραγούδι της Σάιρους που έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία και είναι πρώτο στις ακροάσεις του Spotify εδώ και πολλές εβδομάδες.

Μάιλι Σάιρους και Λίαμ Χέμσγουορθ σε παλιές, καλές τους στιγμές/ Associated Press

Ο Χέμσγουορθ υποστηρίζει πως λόγω της δυσφήμησής του στο τραγούδι, έχει βρει εμπόδια στο να συμμετάσχει στη νέα σεζόν του «Witcher» και γι' αυτό είναι έτοιμος να κινηθεί νομικά εναντίον της τραγουδίστριας.

Παρόλα αυτά, καμία επίσημη πηγή δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τη μήνυση από τον Χέμσγουορθ.

According to leaked documents, Liam Hemsworth is officially suing Miley Cyrus for defaming him after the success of the single "Flowers". pic.twitter.com/E1lodoTp8k — 𝖌𝖆𝖇 (@mcgiftz) February 28, 2023

Tι λέει το τραγούδι «Flowers» της Σάιρους

Θυμίζουμε ότι νέο τραγούδι «Flowers» της Μάιλι Σάιρους έχει προκαλέσει φρενίτιδα στους θαυμαστές της, αφού δεν πρόκειται μόνο για ένα ανεβαστικό κομμάτι αλλά πίσω από τους στίχους αλλά και το βιντεοκλίπ του «σκάνε» βόμβες για τη σχέση και τον γάμο της με τον πρώην της Λίαμ Χέμσγουορθ!

Η Μάιλι Σάιρους πληγώθηκε πολύ από τον επί χρόνια σύντροφό της με τον οποίο χώρισαν το 2019, ύστερα από 8 μήνες γάμου.

Εν έτει 2023, και την ημέρα των γενεθλίων του ηθοποιού, η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε το «Flowers» με τα λόγια του να είναι φανερά «μπηχτές» για εκείνον και τον γάμο τους.

Στίχοι «Flowers»

I can buy myself flowers

Write my name in the sand

Talk to myself for hours

Say things you don't understand

I can take myself dancing

And I can hold my own hand

Yeah, I can love me better than you can

