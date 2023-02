Μελίνα Νικολαΐδη - Αλέξανδρος Πολυχρονιάδης: Ντύθηκαν για τις Απόκριες

Η Μελίνα Νικολαΐδη και ο Αλέξανδρος Πολυχρονιάδης πήγαν σε αποκριάτικο πάρτι και ντύθηκαν ο κακός ο λύκος και η κοκκινοσκουφίτσα!

Το ζευγάρι ανέβασε τις πρώτες κοινές φωτογραφίες του στο Instagram και πόζαρε μεταμφιεσμένο.

Μάλιστα η Μελίνα έγραψε κάτω από την ανάρτησή της: «Always got along with wolves (μτφ: Πάντα τα πήγαινα καλά με τους λύκους)».

Τις τελευταίες μέρες η κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαϊδη βρίσκεται στην Ελλάδα, προκειμένου να περάσει τις μέρες της Αποκριάς και της Καθαράς Δευτέρας με την οικογένειά της και φυσικά τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Πολυχρονιάδη.

Η σχέση της 19χρονης με τον 34χρονο personal trainer μετρά αρκετούς μήνες και παρότι το τελευταίο διάστημα τους χωρίζουν αρκετά χιλιόμετρα λόγω των σπουδών της Μελίνας στο Λονδίνο, ο έρωτάς τους παραμένει δυνατός.

Δεν είναι λίγες οι φορές που τόσο η Μελίνα Νικολαϊδη όσο και ο Αλέξανδρος Πολυχρονιάδης έχουν εκφράσει δημόσια τον έρωτά τους.



