Δούκισσα Νομικού: «Είναι η μοναδική ώρα που κάνω κάτι καλό για εμένα»

Η Δούκισσα Νομικού, σχεδόν καθημερινά, μοιράζεται φωτογραφίες και βίντεο με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram, τόσο από τη προσωπική της ζωή όσο και από την επαγγελματική.

Η γνωστή παρουσιάστρια μπορεί να έχει ένα αρκετά επιβαρυμένο πρόγραμμα στην καθημερινότητά της, καθώς είναι μητέρα δύο παιδιών, παράλληλα όμως, πάντα φροντίζει να προσέχει τον εαυτό της, αφού λατρεύει την υγιεινή διατροφή και τη γυμναστική.

Η ίδια, το απόγευμα της Δευτέρας φόρεσε τα ρούχα γυμναστικής της και πήγε στο γυμναστήριό της, για το καθιερωμένο πρόγραμμά της.

Δημοσίευσε μία φωτογραφία στην οποία πόζαρε ξαπλωμένη μπροστά από τον καθρέφτη και μέσα από ένα μακροσκελές μήνυμα που συνόδευε το στιγμιότυπο, αποκάλυψε πόσο την έχει βοηθήσει η γυμναστική, μετά τη γέννηση των δύο παιδιών της, του Σάββα και της Αναστασίας.

«Δε θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μα ποιος είπε αυτή την μπούρδα; Φυσικά και θέλει κόπο. Ο,τι κι αν κάνεις θέλει κόπο. Το αστείο με τη γυμναστική είναι πως ποτέ δε μου άρεσε και όσο ήμουν μικρή βαριόμουν απίστευτα. Από τη στιγμή όμως που έκανα παιδιά, κατάλαβα πόσο καλό κάνει στη μέση, την πλάτη και τον αυχένα μου (που άρχισαν να πονούν από τις ημέρες του θηλασμού αλλά και τις ατελείωτες βόλτες αγκαλιά με τα μωρά). Πλέον, η γυμναστική είναι ο δικός μου προσωπικός χρόνος, η ευχαρίστησή μου. Ακούγεται περίεργο αλλά ναι. Είναι η μοναδική ώρα που κάνω κάτι καλό για εμένα, μόνη μου. Χωρίς κανέναν γύρω μου. Βάζω τη μουσική (oops I did it again) και ξεχνιέμαι…» έγραψε.

