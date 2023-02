Ελληνίδα συνθέτρια κέρδισε βραβείο Grammy

Η Ελληνίδα συνθέτρια Στεφανία Οικονόμου κέρδισε βραβείο Grammy στην 65η Απονομή, η οποία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Λος Άντζελες και οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες της μουσικής βιομηχανίας έδωσαν το παρών στη λαμπερή βραδιά.

Η Στεφανία είναι συνθέτρια και βιολίστρια με έδρα το Λος Άντζελες της Καλιφόρνια.

Ξκίνησε την ενασχόλησή της με τη μουσική από μικρή ηλικία, δοκιμάζοντας κλασσικά, folk αλλά και ροκ ακούσματα. Με το πέρασμα των ετών ασχολήθηκε περισσότερο με τη σύνθεση μουσικής για video games, τηλεοπτικές σειρές, ντοκιμαντέρ και κινηματογραφικές ταινίες, τομέας στον οποίο έχει διακριθεί.

Μεταξύ άλλων, η Στεφανία Οικονόμου υπογράφει τη μουσική της σειράς Jupiter’s Legacy στο Netflix, στις σειρές Step Up: High Water, Manhunt: Deadly Games αλλά και σε δύο επεισόδια του Marvel 616 της Disney. Στον κινηματογράφο έχει συνθέσει τη μουσική στις ταινίες The Equalizer 2, Mulan, στην προτεινόμενη για Όσκαρ, The Martian, και σε άλλες.

Στην 65η Απονομή των Βραβείων Grammy, η Στεφανία Οικονόμου κέρδισε το βραβείο για το Καλύτερο Soundtrack σε Video Game και Interactive Μέσα με τη μουσική της επένδυση στο βιντεοπαιχνίδι Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnakor. Μάλιστα, η συγκεκριμένη κατηγορία θεσπίζεται για πρώτη φορά στην ιστορία του μουσικού θεσμού.

«Ευχαριστώ την Ακαδημία για αυτή την τεράστια τιμή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, στην οικογένειά μου, τον σύζυγό μου που τους αγαπώ τόσο πολύ. Θέλω να το αφιερώσω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πάλεψαν ακούραστα για να κάνουν αυτή την κατηγορία πραγματικότητα» δήλωσε μεταξύ άλλων στον ευχαριστήριο λόγο της η Στεφανία Οικονόμου.

