Κέιτ Μίντλετον: Η super cute φωτογραφία ως μωρό, αγκαλιά με τον πατέρα της

Μια άκρως χαριτωμένη της φωτογραφία ως μωρό μοιράστηκε στο Twitter η Κέιτ Μίντλετον, ενθαρρύνοντας έτσι τους Βρετανούς να συμμετάσχουν στη συζήτηση σχετικά με τη σημασία των πρώτων χρόνων στην ενήλικη ζωή μας.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας φαίνεται στην αγκαλιά του πατέρα της Μάικλ Μίντλετον, να απλώνει το χέρι της για να αγγίξει το πρόσωπό του με τα μικροσκοπικά της χέρια. Το ιδιαίτερο ενσταντανέ κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση της καμπάνιας Shaping Us.

Στα 41 της η πριγκίπισσα της Ουαλίας είναι πιο όμορφη από ποτέ! /Φωτογραφία AP Photo/Scott Garfitt

Στη λεζάντα, μάλιστα, έγραψε: «Τα πρόσωπα είναι το καλύτερο παιχνίδι ενός μωρού. Την Τρίτη ξεκινήσαμε το #ShapingUs για να ευαισθητοποιήσουμε τον ζωτικό ρόλο που παίζουν τα πρώτα μας χρόνια στη διαμόρφωση της υπόλοιπης ζωής μας… Αυτό το σαββατοκύριακο, θα θέλαμε όλοι να περάσετε χρόνο με τους φίλους, τις οικογένειες, τους συναδέλφους, τους ανθρώπους σας, μιλώντας για τα πρώτα παιδικά σας χρόνια και πώς άλλαξαν τη ζωή σας».

