Madonna: Ανακοίνωσε παγκόσμια περιοδεία για τα 40 χρόνια καριέρας

Η Madonna ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη περιοδεία που έχει κάνει μέχρι σήμερα, καθώς γιορτάζει 40 χρόνια καριέρας!

Η 64χρονη «βασίλισσα της ποπ» επέστρεψε στο Instagram την Τρίτη 17/01 για να ανακοινώσει τα νέα και κάλεσε τους θαυμαστές της να «έρθουν στο πάρτι».

Η παγκόσμια περιοδεία θα περιλαμβάνει επιτυχίες που έχει τραγουδήσει όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται στο μουσικό στερέωμα και θα επισκεφθεί συνολικά 35 πόλεις.

Το μουσικό ταξίδι ξεκινά από τον Καναδά, συνεχίζεται στις ΗΠΑ, από το Σικάγο μέχρι το Λος Άντζελες, και καταλήγει στην Ευρώπη –Λονδίνο, Βαρκελώνη, και Στοκχόλμη.

Η γενική πώληση για την περιοδεία Celebration ξεκινά την Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου, στις 10 π.μ. τοπική ώρα. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Madonna.

«The Celebration tour»: Οι ημερομηνίες των συναυλιών της Madonna



• 15 Ιουλίου – Βανκούβερ, BC @ Rogers Arena

• 18 Ιουλίου – Seattle, WA @ Climate Pledge Arena

• 22 Ιουλίου – Phoenix, AZ @ Footprint Center

• 25 Ιουλίου – Ντένβερ, CO @ Ball Arena

• 27 Ιουλίου – Tulsa, OK @ BOK Center

• 30 Ιουλίου – St. Paul, MN @ Xcel Energy Center

• 02 Αυγούστου – Κλίβελαντ, Οχ @ Rocket Mortgage Fieldhouse

• 05 Αυγούστου – Ντιτρόιτ, MI @ Little Caesars Arena

• 07 Αυγούστου – Πίτσμπουργκ, PA @ PPG Paints Arena

• 09 Αυγούστου – Σικάγο, IL @ United Center

• 13 Αυγούστου – Τορόντο, ON @ Scotiabank Arena

• 19 Αυγούστου – Μόντρεαλ, QC @ Center Bell

• 23 Αυγούστου – Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη @ Madison Square Garden

• 24 Αυγούστου – Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη @ Madison Square Garden

• 30 Αυγούστου – Βοστώνη, MA @ TD Garden

• 02 Σεπτεμβρίου – Ουάσιγκτον, DC @ Capital One Arena

• 05 Σεπτεμβρίου – Ατλάντα, GA @ State Farm Arena

• 07 Σεπτεμβρίου – Τάμπα, Φλόριντα @ Amalie Arena

• 09 Σεπτεμβρίου – Μαϊάμι, Φλόριντα @ Miami-Dade Arena

• 13 Σεπτεμβρίου – Χιούστον, Τέξας @ Toyota Center

• 18 Σεπτεμβρίου – Ντάλας, Τέξας @ American Airlines Center

• 21 Σεπτεμβρίου – Ώστιν, Τέξας @ Moody Center ATX

• 27 Σεπτεμβρίου – Λος Άντζελες, Καλιφόρνια @ Crypto.com Arena

• 04 Οκτωβρίου – Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια @ Chase Center

• 07 Οκτωβρίου – Λας Βέγκας, NV @ T-Mobile Arena

• 14 Οκτωβρίου – Λονδίνο, ΗΒ @ The O2

• 21 Οκτωβρίου – Αμβέρσα, BE @ Sportpaleis

• 25 Οκτωβρίου – Κοπεγχάγη, DK @ Royal Arena

• 28 Οκτωβρίου – Στοκχόλμη, SE @ Tele2

• 01 Νοεμβρίου – Βαρκελώνη, ES @ Palau Sant Jordi

• 06 Νοεμβρίου – Λισαβόνα, PT @ Altice Arena

• 12 Νοεμβρίου – Παρίσι, FR @ Accor Arena

• 13 Νοεμβρίου – Παρίσι, FR @ Accor Arena

• 15 Νοεμβρίου – Κολωνία, DE @ Lanxess Arena

• 23 Νοεμβρίου – Μιλάνο, IT @ Mediolanum Forum

• 28 Νοεμβρίου – Βερολίνο, DE @ Mercedes-Benz Arena

• 1 Δεκεμβρίου – Άμστερνταμ, NL @ Ziggo Dome

