Χρυσές Σφαίρες 2023: Τα Πνεύματα του Ινισέριν & το The Fabelmans οι νικητές

Βίντεο για τις Χρυσές Σφαίρες 2023 απο την εκπομπή Breakfast@star

Η 80η τελετή για τις Χρυσές Σφαίρες πραγματοποιήθηκε στο The Beverly Hilton της Καλιφόρνια. «Τα Πνεύματα του Ινισέριν» και το «The Fabelmans» ήταν οι μεγάλοι νικητές.

Απονεμήθηκαν οι Χρυσές Σφαίρες 2023 /φωτογραφία Chris Pizzello/AP

Οικοδεσπότης της βραδιάς ήταν ο κωμικός Jerrod Carmichael, ενώ ένα μέρος της παρουσίασης ανέλαβαν ο σκηνοθέτης Quentin Tarantino και ο ηθοποιός Jamie Lee Curtis.

O Steven Spielberg απέσπασε τα βραβεία καλύτερης δραματικής ταινίας και σκηνοθεσίας για την ταινία «The Fabelmans»/φωτογραφία AP Chris Pizzello.

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ που απέσπασε τα βραβεία καλύτερης δραματικής ταινίας και σκηνοθεσίας, κατά την απονομή αποκάλυψε τους λόγους για τους οποίους έκανε την ταινία «The Fabelmans». «Έπρεπε να βρω συγχώρεση για εμένα, την οικογένεια και τους γονείς. Ήθελα να ανοίξω ένα διάλογο με τον εαυτό μου. Χαίρομαι που το μοιράστηκα με όσους δεν ήξεραν προσωπικά. Είναι μια ταινία που μιλάει για το παρελθόν μου. Συνειδητά ξεπέρασα την προσωπική μου ιστορία αλλά και εμπνεύστηκα από αυτή».

Χρυσές Σφαίρες 2023: Η λίστα με τους νικητές

Καλύτερη Δραματική Ταινία – The Fabelmans

Καλύτερη Ταινία Μιούζικαλ/Κωμωδία – The Banshees of Inisherin

Καλύτερος Σκηνοθέτης – Στίβεν Σπίλμπεργκ, The Fabelmans

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία (Δράμα) – Κέιτ Μπλάνσετ, Tar

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία (Δράμα) – Όστιν Μπάτλερ, Elvis

Austin Butler/ φωτογραφία AP Chris Pizzello



Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία (Μιούζικαλ/Κωμωδία) – Μισέλ Γιο, Everything Everywhere All At Once

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία (Μιούζικαλ/Κωμωδία) – Κόλιν Φάρελ, The Banshees of Inisherin

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία Β’ Ρόλος – Άντζελα Μπάσετ, Black Panther: Wakanda Forever

Ke Huy Quan/ φωτογραφία AP Chris Pizzello



Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία Β’ Ρόλος– Κι Χούι Γιαν, Everything Everywhere All at Once

Καλύτερο Σενάριο – Μάρτιν Μακντόνα, The Banshees of Inisherin

Καλύτερη Ξενόγλωσση ταινία – Argentina, 1985

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων – Pinocchio (του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο)

Καλύτερη Μουσική – Τζάστιν Χούργουιτς, Babylon

Καλύτερο Τραγούδι – Naatu Naatu, RRR

Tracy Morgan και Eddie Murphy/ φωτογραφία AP Chris Pizzello



Χρυσές Σφαίρες 2023: Οι νικητές στις τηλεοπτικές κατηγορίες



Καλύτερη Σειρά (Δράμα) – House of the Dragon

Καλύτερη Σειρά (Μιούζικαλ/Κωμωδία) – Abbott Elementary

Καλύτερη Μίνι Σειρά/Ανθολογία ή Τηλεταινία – The White Lotus

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία (Δράμα) – Ζεντάγια, Euphoria 2

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία (Δράμα) – Κέβιν Κόστνερ, Yellowstone

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία (Μιούζικαλ/Κωμωδία) – Κουίντα Μπράνσον, Abbott Elementary

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία (Μιούζικαλ/Κωμωδία) – Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, The Bear

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία (Μίνι Σειρά/Ανθολογία ή Τηλεταινία) – Αμάντα Σέιφριντ, The Dropout

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία (Μίνι Σειρά/Ανθολογία ή Τηλεταινία) – Έβαν Πίτερς, Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Julia Garner/ Φωτογραφία AP AP Chris Pizzello.



Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία Β’ Ρόλος (Δράμα ή Μιούζικαλ/Κωμωδία) – Tζούλια Γκάρνερ, Ozark

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία Β’ Ρόλος (Δράμα ή Μιούζικαλ/Κωμωδία) – Τάιλερ Τζέιμς Γουίλιαμς, Abbott Elementary

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία Β’ Ρόλος (Μίνι Σειρά/Ανθολογία ή Τηλεταινία) – Τζένιφερ Κούλιτζ, The White Lotus

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία Β’ Ρόλος (Μίνι Σειρά/Ανθολογία ή Τηλεταινία) – Πολ Γουόλτερ Χάουζερ, Black Bird

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media