Πολλοί είναι οι Έλληνες καλλιτέχνες που έχουν τραγουδήσει χριστουγεννιάτικα τραγούδια, τα οποία είναι διαχρονικά και παραμένουν αγαπημένα μέσα στα χρόνια.

Ένα από αυτά είναι το «Χριστούγεννα» της Δέσποινας Βανδή. Τα καλά Χριστούγεννα θέλουν καλούς φίλους, καλή καρδιά, οικογένεια και καλή Μουσική. Δε θα μπορούσαν να λείπουν από τις Χριστουγεννιάτικες συλλογές επιλεγμένα Ελληνικά Χριστουγεννιάτικα σύγχρονα τραγούδια.

Ημισκούμπρια, Βανδή, Παπαρίζου, Πασχάλης, Ρουβάς, Αλέξια, Καλλίρης, Χατζηγιάννης κ.α. είναι κάποιοι από τους καλλιτέχνες που έχουν πει ελληνικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

30+ Best Χριστουγεννιάτικα σύγχρονα Ελληνικά Τραγούδια - μουσική

Χριστούγεννα – Δέσποινα Βανδή



Jingle Bell Rock – Έλενα Παπαρίζου

We wish you a merry Christmas – Έλενα Παπαρίζου

Άγια Νύχτα – Έλενα Παπαρίζου

Πρωτόχρονια, Πρωτόμηνια – Πασχάλης

Χρόνια Πολλά – Σάκης Ρουβάς

Τα Χριστούγεννα σημαίνουν – Ημισκούμπρια

Λευκά Χριστούγεννα (White Christmas) – Αλέξια Βασιλείου

Χρόνια Πολλά Χριστούγεννα – Φίλοι για Πάντα

Ρούντολφ το ελαφάκι – Θάνος Καλλίρης

Ρούντολφ το ελαφάκι – Μιχάλης Χατζηγιάννης

Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα – Άντζυ Σαμίου

Τα Χριστούγεννα με σένα – Θάνος Καλλίρης

Οι καμπάνες κτυπούν – ONE

Ο Αϊ Βασίλης πάλι θα ‘ρθει – Καίτη Γαρμπή

Μια παιδική ευχή – Ειρήνη Μερκούρη

Τα Χριστούγεννα χωρίς εσένα – Κώστας Μαρτάκης

Τα Χριστούγεννα χωρίς εσένα – Λάμπης Λιβιεράτος

Και του Χρόνου – Καλομοίρα

Η μπαλάντα των Χριστουγέννων – Νότης Σφακιανάκης

Είναι Χριστούγεννα – Κωνσταντίνος Χριστοφόρου

Άγιε μου Βασίλη εσύ – Αμαρυλλίς

Το κορίτσι με τα σπίρτα – Χάρης & Πάνος Κατσιμίχας

Χριστούγεννα Μαγικά – Hi 5

Τα Χριστούγεννα Αυτά – Καλομοίρα

Χριστούγεννα Ξανά – Θάνος Καλλίρης

Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά – Έφη Σαρρή

Χριστούγεννα (Θα είσαι εδώ) – Μάνος Ξυδούς

Φέτος τα Χριστούγεννα – STAN

Χριστούγεννα – Φοίβος Δεληβοριάς

Χριστούγεννα και λοιπόν – Χρήστος Δάντης

