Βαρύ πένθος για την Tina Turner: Πέθανε ο γιος της σε ηλικία 62 ετών

Στιγμιότυπα από δημόσιες εμφανίσεις της Tina Turner/ φωτογραφίες ap

Τραγικές ώρες βιώνει η Tina Turner, αφού «έφυγε» από τη ζωή ο γιος της, Ronnie, σε ηλικία 62 ετών.

Δύσκολες ώρες για την Tina Turner/ φωτογραφία AP

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το TMZ, ένα άτομο τηλεφώνησε στις πρώτες βοήθειες λέγοντας πως ο Ronnie ήταν έξω από το σπίτι τους και δυσκολευόταν να αναπνεύσει.

Λίγα λεπτά αργότερα ο άτυχος άνδρας έχασε εντελώς τις αισθήσεις του. Οι διασώστες έσπευσαν στο σημείο, προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, αλλά δυστυχώς ήταν αργά.

Μέχρι στιγμής η αιτία του θανάτου του δεν έχει γίνει γνωστή, αλλά στο παρελθόν ο 62χρονος είχε δώσει «μάχη» με τον καρκίνο.

Η Tina Turner με τον γιο της, Ronnie και τη σύζυγό του, Afida

Να θυμίσουμε πως πριν από τέσσερα χρόνια η Tina Turner είχε χάσει τον μεγαλύτερο γιο της, τον Craig, ο οποίος αυτοκτόνησε μέσα στο σπίτι του.

Ο Ronnie είχε γεννηθεί το 1960 και πατέρας του ήταν ο Ike. Το ζευγάρι χώρισε το 1976, καθώς η Tina Turner κατηγόρησε τον Ike ότι την ξυλοκόπησε. Το 2007 πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών το 2007.

Ο γιος της Tina Turner πέθανε σε ηλικία 62 ετών/φωτογραφία AP

Πριν από αρκετά χρόνια και συγκεκριμένα το 1993, ο Ronnie πρωταγωνίστησε το στη βιογραφική ταινία «What’s Love Got To Do With It» για τη ζωή της διάσημης μαμάς του.

