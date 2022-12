«Wednesday»: Ποια είναι η Jenna Ortega από τη viral σειρά του Netflix;

Το «Wednesday» κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό στο Netflix και έχει καταφέρει να «κλέψει» τις εντυπώσεις. Κεντρική ηρωίδα της σειράς που «σπάει» τα ταμεία στη δημοφιλή πλατφόρμα, είναι η κόρη της οικογένειας Adams, ένα goth κορίτσι, την οποία υποδύεται με μεγάλη επιτυχία η Jenna Ortega.

Ποια είναι η νεαρή ηθοποιός που έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του κοινού;

Η Jenna Ortega γεννήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου του 2002 και έχει καταγωγή από το Μεξικό και από το Πουέρτο Ρίκο.

«Είμαι 75% Μεξικάνα και 25% από το Πουέρτο Ρίκο. Η προγιαγιά μου από την πλευρά της μητέρας μου μετανάστευσε στις ΗΠΑ από ένα μικρό ράντζο κοντά στη Sinaloa του Μεξικό. Ήρθε στις ΗΠΑ ως παράνομη μετανάστρια, ελπίζοντας να φτιάξει μία καλύτερη ζωή για τις 4 κόρες της», είχε αποκαλύψει σε ένα άρθρο της στο PopBuzz.

Η υποκριτική μπήκε στη ζωή της σε ηλικία 9 ετών, όταν η μητέρα της δημοσίευσε ένα βίντεο που την έδειχνε να ερμηνεύει έναν μονόλογο. Το εν λόγω απόσπασμα έπεσε στην αντίληψη ενός ατζέντη κι έτσι πολύ γρήγορα ήρθαν προτάσεις για διαφημίσεις, κι έναν χρόνο μετά ο πρώτος της ρόλος ως guest star στη σειρά Rob το 2012.

Η ίδια αν και είναι μόλις 20 ετών, έχει ήδη στο ενεργητικό της τις ταινίες Jane the Virgin, You, Yes Day και Stuck in the Middle.

Η ταλαντούχα ηθοποιός, όπως έχει δηλώσει, δεν είναι συνηθισμένο κορίτσι. Μάλιστα όταν ήταν πιο μικρή, έκανε νεκροτομές σε ζωάκια.

Η προσωπική της ζωή

Πολύ λίγα πράγματα έχουν διαρρεύσει για την προσωπική ζωή της Jenna Ortega. Μια από τις σχέσεις που της έχουν «χρεώσει» είναι με τον συνάδελφό της, Asher Angel, με το ζευγάρι να κάνει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση σε ένα Halloween party το 2018 και να «πυροδοτεί» τις φήμες πως είναι μαζί.

Jenna Ortega: Ο viral χορός στο «Wednesday», ενώ νοσούσε με Covid

Η αποκάλυψη της Jenna Ortega αναφορικά με τον viral χορό της στη σειρά «Wednesday», προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από τους χρήστες του διαδικτύου. Συγκεκριμένα είχε παραδεχτεί ότι όταν γυρίστηκε η σκηνή αυτή, είχε εμφανίσει συμπτώματα κορωνοϊού, χωρίς να αποχωρήσει από τα γυρίσματα.

Όταν επιβεβαιώθηκε ότι νοσεί, βγάζοντας θετικό τεστ, σύμφωνα με τη Daily Mail, κατηγορήθηκε ότι αψήφησε τα πρωτόκολλα εν μέσω πανδημίας.

