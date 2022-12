Γνωστή Ελληνίδα ποπ σταρ στο στούντιο για να ηχογραφήσει το νέο της κομμάτι

Δείτε βίντεο για το νέο look της Καλομοίρας από την εκπομπή Ποιος είναι Πρωινιάτικα;

Όχι μόνο αναδείχθηκε στην απόλυτη ποπ σταρ στην Ελλάδα μέσα από τη συμμετοχή της στο Fame Story, το 2008 κατάκτησε την τρίτη θέση στην Eurovision με το My Secret Combination.

Ο λόγος για την Καλομοίρα, που παρότι εδώ κι αρκετά χρόνια ζει με τον σύζυγό της Γιώργο Μπούσαλη και τα τρία τους παιδιά στις ΗΠΑ, μπήκε στο στούντιο ηχογράφησης μετά από πολύ καιρό.

Η Καλομοίρα έχει αφήσει το τραγούδι για να μεγαλώσει την οικογένειά της /Φωτογραφία Instagram

Η αγαπημένη τραγουδίστρια ανέβασε μια σειρά φωτογραφιών στο προφίλ της στο Instagram, κάνοντας γνωστό ότι ετοιμάζει νέο τραγούδι.

Στα ενσταντανέ η Καλομοίρα είναι αθλητικά ντυμένη με ένα jockey ροζ καπέλο κι ένα ροζ κοντομάνικο t-shirt, ενώ φαίνεται πραγματικά χαρούμενη με την επιστροφή της στα πράγματα, αφού ποζάρει στον φακό με ένα τεράστιο χαμόγελο.

«I’m back into the studio… see you soon guys… Love you, Kalomira (Επέστρεψα στο στούντιο… Θα σας δω σύντομα παιδιά… Σας αγαπώ, Καλομοίρα», έγραψε η ίδια στη λεζάντα της φωτογραφίας.

Μια από τις τελευταίες κυκλοφορίες της Καλομοίρας ήταν το τραγούδι Τα Χριστούγεννα αυτά

