Γενέθλια για τη Νατάσα Θεοδωρίδου: Οι τρυφερές ευχές της κόρης της

Δείτε στο βίντεο φωτογραφίες από την πρεμιέρα της Νατάσας Θεοδώριδου / Φωτογραφίες: ΝDP/ Νίκος Ζώτος

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα η Νατάσα Θεοδωρίδου και γίνεται 52 ετών! Η δημοφιλής τραγουδίστρια δεν έχει σταματήσει να δέχεται από το πρωί ευχές από τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Τις πιο θερμές και όμορφες ευχές τις δέχτηκε φυσικά από τις κόρες της. Η Χριστιάνα Μπέτα θέλησε να ευχηθεί στη μαμά της με μια σειρά από στιγμιότυπα τόσο από την παιδική της ηλικία όσο και πιο πρόσφατα, τα οποία και δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«To many more laughs for the 3 of us! Happy bday queen – Περισσότερα γέλια για εμάς τις 3! Χρόνια Πολλά βασίλισσα» έγραψε η Χριστιάνα Μπέτα για τη Νατάσα Θεοδωρίδου.

Η τραγουδίστρια είχε στο πλευρό της τις κόρες της, έστω και αν η μία βρίσκεται μακριά. Η μεγάλη της κόρη, η 27χρονη Χριστιάνα ζει και εργάζεται στο Λονδίνο και δεν κατάφερε να βρίσκεται σήμερα με την οικογένειά της.

Όμως, ήταν «παρούσα» όταν η Νατάσα Θεοδωρίδου έσβηνε την τούρτα γενεθλίων της μέσω βιντεοκλήσης, ενώ δίπλα στη μαμά της ήταν η μικρότερη κόρη της τραγουδίστριας, Ανδριάνα Φουστάνου.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media