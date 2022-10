Ελεονώρα Μελέτη: «Όταν ήμουν στο Dancing, επειδή ήμουν φρεσκοχωρισμένη… »

Σχολιάζοντας την εμφάνιση του Άγγελου Μπράτη με τη Σαμπρίνα στο «Just the 2 of Us» με τους συνεργάτες της στο «Mega Καλημέρα» η Ελεονώρα Μελέτη θυμήθηκε την εποχή που συμμετείχε στο «Dancing with the stars».

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην περίοδο εκείνη, όπου ήταν φρεσκοχωρισμένη.

«Να σας πω κάτι; Αν ισχύουν οι φήμες που τον θέλουν να έχει χωρίσει, παίζει μεγάλο ρόλο αυτό. Όταν χωρίζεις μπορείς να θέλεις να δείξεις στον άλλον “κοίτα τι έχασες”. Οπότε βγαίνεις και δίνεις πόνο. Σας το λέω γιατί και εγώ όταν ήμουν στο Dancing with the stars, επειδή ήμουν φρεσκοχωρισμένη, κάθε φορά όταν έβγαινα έλεγα “τώρα θα δεις τι έχεις να πάθεις, κοίτα τι έχασες”» είπε η Ελεονώρα Μελέτη και στη συνέχεια ξεκίνησαν τα πειράγματα στον Κώστα Τσουρό, ο οποίος συμμετείχε επίσης στο παρελθόν στο «Dancing with the stars».





Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media