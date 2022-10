Πέθανε ο Robbie Coltrane: Υποδύθηκε τον Hagrid στον Harry Potter

Στιγμιότυπα από διάφορες δημόσιες εμφανίσεις του Robbie Coltrane/ φωτογραφίες AP

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 72 ετών άφησε ο ηθοποιός Robbie Coltrane. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός μέσα από τον ρόλο του Hagrid στις ταινίες του Harry Potter.

Ξεχώρισε επίσης στις ταινίες του James Bond, Golden Eye και The World is not Enough, στις οποίες έπαιξε τον Valentin Dmitrovich Zukovsky, έναν από τους πολλούς μεγάλους ρόλους του.

O Robbie Coltrane, o Hagrid από τον Harry Potter πέθανε σε ηλικία 72 ετών/ φωτογραφία AP

Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε η επί χρόνια manager του, Belinda Wright, σημειώνοντας πως άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Falkirk, στη Σκωτία.

Η ατζέντης του περιέγραψε το εκλιπόντα ως «μοναδικό ταλέντο», προσθέτοντας ότι ο ρόλος του ως Hagrid «έφερε χαρά σε παιδιά και ενήλικες σε όλο τον κόσμο».

O Hagrid άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Falkirk, στη Σκωτία/ φωτογραφία AP

«Εκτός από υπέροχος ηθοποιός, ήταν ευφυής, εξαιρετικά πνευματώδης και μετά από 40 χρόνια, είμαι πολύ υπερήφανη που ήμουν ατζέντης του, θα μου λείψει. Η οικογένειά του θα ήθελε να ευχαριστήσει το ιατρικό προσωπικό στο Forth Valley Royal Hospital στο Larbert για τη φροντίδα, και να παρακαλέσει να σεβαστούμε το πένθος και τη στεναχώρια για την απώλεια του Robbie», αναφέρει η ανακοίνωση της συνεργάτιδάς του.

Το όνομα Robbie Coltrane ήταν καλλιτεχνικό. Ο ηθοποιός γεννήθηκε στο Rutherglen της Σκωτίας το 1950 ως Anthony Robert McMillan. Πήρε το καλλιτεχνικό όνομα Coltrane ως φόρο τιμής στον σαξοφωνίστα της τζαζ, John Coltrane.

