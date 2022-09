Τανιμανίδης - Μπόμπα: Ο στολισμός, η μπομπονιέρα και η δεξίωση της βάπτισης

Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα είχαν οργανώσει τη βάφτιση των διδύμων στη Μύκονο με κάθε λεπτομέρεια.

Το μυστήριο έγινε στον Πλατύ Γυαλό της Μυκόνου, στον Ιερό Ναό της Αγίας Άννας, και τα κορίτσια πήραν τα ονόματα Αριάνα και Φιλίππα.

Στον στολισμό της βάφτισης των κοριτσιών κυριαρχούσε το ροζ και το φούξια. Απέναντι από το εκκλησάκι είχε candy bar με μακαρόν, και αναψυκτικά για να δροσιστούν οι καλεσμένοι πριν, αλλά και μετά από το μυστήριο.

Το μικρό λευκό εκκλησάκι ειχε στολιστεί με φούξια βουκαμβίλιες, ενώ η κολυμπήθρα είχε ροζ τριαντάφυλλα και ορτανσίες, φούξια και ροζ βουκαμβίλιες και πολύ πράσινο.

Νονοί τη μικρής Φιλίππας είναι ο γνωστός ηθοποιός Μάνος Γαβράς με την επιχειρηματία Μαρίνα Βερνίκου, την κόρη της, Ντεμήλια Καμπουρίδη, και τον γιο της, Γιώργο Καμπουρίδη, ενώ της Αριάνας, η κολλητή φίλη του ζευγαριού, Γιολάντα Καλογεροπούλου, ο επιχειρηματίας Μίλτος Καμπουρίδης, η Αννέζια Καμπουρίδη και ο Γιώργος Καμπουρίδης.

Οι νονοί των διδύμων σε μία οικογενειακή φωτογραφία





Τα βαπτιστικά παπουτσάκια

Το βαπτιστικό φόρεμα

Ένα candy bar υπήρχε, επίσης στον χώρο της δεξίωσης. Το τραπέζι ήταν γεμάτο με γλυκά, cupcakes, παγωτά, μια τεράστια ροζ-φούξια τούρτα και φυσικά ασορτί λουλούδια και μπαλόνια. Σε ένα άλλο μέρος του παραμυθένιου σκηνικού είχε στηθεί ένα σημείο για φωτογράφιση, με πολλά μπαλόνια και τα ονόματα της Αριάνας και της Φιλίππας.

Η μπομπονιέρα της διπλής βάφτισης ήταν πολύ ιδιαίτερη. Πρόκειται για μια γλάστρα με ελιά μέσα σε μία καλοκαιρινή τσάντα. Τις μπομπονιέρες έλαβαν οι καλεσμένοι στον χώρο της δεξίωσης.

Σάκης Τανιμανίδης - Χριστίνα Μπόμπα: Δείτε τις φωτογραφίες από τη βάφτιση των διδύμων και τι φόρεσαν

Η Χριστίνα Μπόμπα επέλεξε για την ιδιαίτερη ημέρα, ένα see through φλοράλ φόρεμα με στρας και πούπουλα, μια δημιουργία της Celia Kritharioti. Aσορτί με τη μαμά τους ήταν, όταν έφτασαν στην εκκλησία, και οι μικρές Αριάνα και Φιλίππα.

Η Μαρίνα Βερνίκου, που είχε παντρέψει και το ζευγάρι, ήταν και μια από τους νονούς της μικρής Φιλίππας. Για την περίσταση, επέλεξε μια χρυσή σατέν παντελόνα και ένα see through top στο επάνω μέρος, ενώ συμπλήρωσε το look της με λαμπερά αξεσουάρ και χρυσά πέδιλα.

Πολύ ωραία εμφάνιση έκανε και η αδελφή της Χριστίνας Μπόμπα, Ελίνα, που φόρεσε ένα αποκαλυπτικό φόρεμα σε ροζ - βεραμάν απόχρωση, δημιουργία της Celia Kritharioti.

