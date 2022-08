Κατερίνα Γερονικολού: Σωστή... γοργόνα η σύντροφος του Γιάννη Τσιμιτσέλη!

Λίγο πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και τα γυρίσματα του σίριαλ Κι όμως είμαι ακόμα εδώ, η Κατερίνα Γερονικολού γεμίζει τις μπαταρίες της, παρέα με τον σύντροφό της, Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Μέσα από το προφίλ της στο Instagram, μάλιστα, η ταλαντούχα ηθοποιός μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα με τους followers της, όπως έκανε και το απόγευμα του Σαββάτου.

Η Κατερίνα Γερονικολού δημοσίευσε ένα βιντεάκι όπου σαν σωστή γοργόνα και φορώντας το εντυπωσιακό της μπικίνι, απολαμβάνει τα νερά του καταρράκτη σε κάποια περιοχή του Μπαλί, να πέφτουν πάνω της.

«So Close! No Matter How Far» (Τόσο κοντά, ανεξάρτητα από το πόσο μακριά), έγραψε η όμορφη ηθοποιός στη λεζάντα της νέας της δημοσίευσης που συγκέντρωσε χιλιάδες «likes»!

Θυμίζουμε ότι το ζευγάρι απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές στο Μπαλί, προκειμένου να ξεκουραστεί και να γεμίσει τις μπαταρίες του μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα.

