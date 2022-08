Θρήνος για τον Richard Engel - Πέθανε ο 6χρονος γιος του

Σε βαθύ πένθος έχει βυθιστεί ο πασίγνωστος παρουσιαστής και δημοσιογράφος του NBC News, Richard Engel, καθώς «έφυγε» από τη ζωή ο 6χρονος γιος του, Henry.

Ο Richard Engel είναι ο επικεφαλής του διεθνούς ρεπορτάζ και έχει εργαστεί ως πολεμικός ανταποκριτής του NBC News.

Τη θλιβερή είδηση του θανάτου του 6χρονου γιου του γνωστοποίησε ο ίδιος ο Engel, μέσω του Twitter, την Πέμπτη 18 Αυγούστου.

«Ο αγαπημένος μας γιος Henry πέθανε. Είχε τα πιο γλυκά μπλε μάτια, ένα μεγάλο χαμόγελο και ένα μεταδοτικό γέλιο. Πάντα τον περιβάλλαμε με αγάπη και μας ανταπέδωσε όσα του δώσαμε και άλλα τόσα. Mary και Richard», έγραψε.

Our beloved son Henry passed away. He had the softest blue eyes, an easy smile and a contagious giggle. We always surrounded him with love and he returned it, and so much more. Mary and Richard. https://t.co/M8LV8SHv6r pic.twitter.com/21Ja6TOtjH