Έφυγε από τη ζωή στα 79 της γνωστή τραγουδίστρια

Ακούστε το τραγούδι των The Seekers, The Carnival Is Over

Η Judith Durham, η τραγουδίστρια του αυστραλιανού folk-pop συγκροτήματος της δεκαετίας του '60, The Seekers, πέθανε την περασμένη Παρασκευή στη Μελβούρνη.

Η Judith Durham στο στούντιο σε πολύ νεαρή ηλικία /Φωτογραφία YouTube

Ο θάνατος της 79χρονης ερμηνεύτριας προκλήθηκε από βρογχεκτασία, μια ασθένεια των πνευμόνων με την οποία πάλευε από την παιδική της ηλικία, σύμφωνα με ανάρτηση της Universal Music Australia και της δισκογραφικής εταιρείας Musicoast στη σελίδα του Seekers στο Facebook.

Οι Seekers έχουν πουλήσει περίπου 50 εκατομμύρια singles κι άλμπουμ παγκοσμίως, ενώ έγιναν το πρώτο αυστραλιανό ποπ συγκρότημα που σημείωσε παγκόσμια επιτυχία, ανοίγοντας τον δρόμο για καλλιτέχνες όπως οι Bee Gees και η -προσφάτως αείμνηστη- Olivia Newton-John.

«Η Judith Durham έδωσε φωνή σε ένα νέο κομμάτι της ταυτότητάς μας και βοήθησε να ανοίξει ένα μονοπάτι για μια νέα γενιά Αυστραλών καλλιτεχνών», έγραψε ο Αυστραλός πρωθυπουργός Anthony Albanese στο Twitter.

Η Durham ήταν μια κλασικά εκπαιδευμένη τραγουδίστρια της οποίας το έργο θαύμασαν πολλοί τραγουδιστές. Ο Elton John, του οποίου το τραγούδι Skyline Pigeon ηχογράφησε το 1971, την είχε χαρακτηρίσει ως «την πιο αγνή φωνή στη folk μουσική».

Η μεγάλη επιτυχία των The Seekers, Georgy Girl

Άλλη μεγαλή τους επιτυχία ήταν το I'll Never Find Another You

