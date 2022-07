Μπρένταν Φρέιζερ: Αγνώριστος στη νέα ταινία «The Whale»

Αγνώριστος είναι για χάρη του νέου του ρόλου στην ταινία «The Whale» ο διάσημος ηθοποιός Μπρένταν Φρέιζερ. Ο καρδιοκατακτητής της δεκαετίας του '90 μεταμορφώθηκε σε παχύσαρκο άντρα 272 κιλών για τη νέα του ταινία.

Ο Φρέιζερ δε θυμίζει σε τίποτα τον άντρα που ξέραμε μέχρι σήμερα. Έχει υποστεί μεγάλη σωματική μεταμόρφωση προκειμένου να υποδυθεί έναν απομονωμένο καθηγητή Αγγλικών που πάσχει από σοβαρή παχυσαρκία και προσπαθεί να επανασυνδεθεί με την 17χρονη αποξενωμένη κόρη του.

Μάλιστα, ο ηθοποιός φέρεται να φόρεσε και προσθετικά για να πετύχει το look του παχύσαρκου, ενώ η ταινία "The Whale" σηματοδοτεί το μεγάλο comeback του ηθοποιού, καθώς πρόκειται για τον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο μετά την ταινία δράσης "Breakout" το 2013.

Το «The Whale» σε σκηνοθεσία Ντάρεν Αρονόφσκι πρόκειται να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 2022.

