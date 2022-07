Η Meghan συζούσε με τον πρώην της όταν άρχισε να βγαίνει με τον Harry

Αποκαλύψεις φωτιά έρχονται στο νέο βιβλίο του Βρετανού δημοσιογράφου και βιογράφου, Tom Bower, "Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors” σχετικά με τη σχέση των Meghan Markle και πρίγκιπα Harry αλλά και τη ρήξη τους με τη βασιλική οικογένεια της Αγγλίας.

Ο Bower δήλωσε στο βιβλίο του πως όταν είχαν βγει το πρώτο ραντεβού τους, η Markle έμενε ακόμα με τον πρώην σύντροφό της και σεφ, Corey Vitiello.

Όπως λέει ο συγγραφέας η δούκισσα του Sussex εφεύρε ένα σχάδιο για να γίνει φίλη με Βρετανούς που είχαν καλές διασυνδέσεις. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και η παιδική φίλη του πρίγκιπα Harry Violet von Westenholz, που δούλευε στο τμήμα επικοινωνίας της Ralph Lauren.

Meghan Markle's ex-boyfriend Cory Vitiello announces the arrival of first baby: https://t.co/qwO0peuoWM pic.twitter.com/mcna0ndzCd — HELLO! (@hellomag) October 2, 2018

Μόλις τότε η Markle είχε κλείσει συμφωνία με το brand για να φοράει τα ρούχα του σχεδιαστή το καλοκαίρι του 2016, με αποτέλεσμα να γνωριστεί με την Von Westenholz. Τότε της είπε να της κλείσει ένα ραντεβού στα τυφλά με τον πρίγκιπα Harry, στέλνοντάς του φωτογραφίες της ηθοποιού.

"Τα προβλήματά της ήταν γνωστά σε όλους τους άγνωστους, ανύπαντρους ηθοποιούς στα 30 τους - ο φόβος της μοναξιάς και η προσωπική και οικονομική ανασφάλεια. Όπως ήταν αναμενόμενο, η Meghan ήταν απασχολημένη με τη δική της οικονομική ασφάλεια και το να βρει έναν σύζυγο", γράφει ο Bower.

Σύμφωνα με τα όσα λέει ο συγγραφέας η Markle συζούσε με τον τότε αγαπημένο της Cory Vitiello.

Μάλιστα όπως ακούγεται ο πρίγκιπας Harry ταξίδεψε 2 εβδομάδες μετά το πρώτο τους ραντεβού στο Τορόντο, όπου ζούσε η Meghan και έμεινε σε σπίτι φίλης της καθώς η ίδια ακόμα συζούσε με τον Vitiello. Στο τέλος της εβδομάδας, αφού εκείνος επέστρεψε στο Λονδίνο, η Meghan είχε πειστεί πως το ξόρκι της είχε πιάσει και πως η σχέση με τον Harry ήταν δεμένη. Είπε στον Cory πως η σχέση τους τελείωσε", ανέφερε το βιβλίο.

