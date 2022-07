Sex and the City: Στο «σφυρί» το σπίτι του Willie Garson που πέθανε πέρυσι

Δείτε βίντεο για το Sex and the City από το Breakfast@Star

Το σπίτι του αείμνηστου Αμερικανού ηθοποιού Willie Garson στο Valley Village της Καλιφόρνιας, πωλείται για σχεδόν 1,7 εκατομμύρια δολάρια.

Ο αγαπημένος ηθοποιός του Sex and the City, που υποδυόταν τον «Stanford Blatch» τον «κολλητό» της Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Σεπτέμβριο από καρκίνο στο πάγκρεας, στα 57 του χρόνια.

Ο Willie Garson ανάμεσα στη Cynthia Nixon, τη Sarah Jessica Parker και την Kristin Davis

Το σπίτι του εκλιπόντος ηθοποιού είναι χτισμένο το 1930 σε «ισπανικό στιλ» με πισίνα και σπα. Αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, τραπεζαρία σε ροζ χρώμα και τρία μπάνια. Διαθέτει τζάκι κι ένα μεγάλο παράθυρο για να απολαύσει κάποιος τον υπέροχο κήπο με τις πολύχρωμες βουκαμβίλιες.

Ο Willie Garson με τη Sarah Jessica Parker /Φωτογραφία: AP Images

Πλατάνια, βελανιδιές, οπωροφόρα δέντρα και λουλούδια συνθέτουν μια όμορφη όαση στην πίσω αυλή του ακινήτου σύμφωνα με τον οίκο Sotheby's. Το σπίτι διατίθεται στην αγορά έναντι του ποσού των 1,695 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Ο θάνατος του Willie Garson ήταν εντελώς αναπάντεχος, άγνωστος», είπε η Cynthia Nixon σε συνέντευξη Τύπου για την επιστροφή της σειράς με τον τίτλο And Just Like That..., προσθέτοντας ότι η Sarah Jessica Parker «ήταν η μόνη που ήξερε ότι ήταν άρρωστος όταν κάναμε γυρίσματα».

