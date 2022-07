Γάμος Σιαμπάνη - Σταθοκωστόπουλου: Το νυφικό, η διακόσμηση & η μπομπονιέρα

Τρισευτυχισμένοι είναι η Ιωάννα Σιαμπάνη και ο Τζίμης Σταθοκωστόπουλος, αφού χθες έζησαν την πιο όμορφη μέρα της ζωής τους. Το ερωτευμένο ζευγάρι, που περιμένει το πρώτο του παιδί, παντρεύτηκε λίγο πριν έρθει στον κόσμο το μωρό.

Ο γάμος τους έγινε το απόγευμα της Δευτέρας στον Άγιο Γεώργιο στο Καβούρι και είχε κάτι από παραμύθι! Η έγκυος Ιωάννα έλαμπε μέσα στο υπέροχο γοργονέ νυφικό της που δεν ήταν λευκό. Το φόρεμα αναδείκνυε τέλεια τη φουσκωμένη της κοιλίτσα και η influencer έμοιαζε με πριγκίπισσα. Γοητευτικός ήταν και ο γαμπρός με το μαύρο του κοστούμι.

Ακολούθησε δεξίωση σε πολύ γνωστό εστιατόριο της περιοχής. Ο στολισμός ήταν ιδιαίτερα ρομαντικός και αίσθηση έκανε το quote στην μπομπονιέρα που έγραφε χαρακτηριστικά: “True love stories never have endings”.

Η Ιωάννα Σιαμπάνη και ο Τζίμης Σταθοκωστόπουλος είναι μαζί αρκετά χρόνια και ο επιχειρηματίας έκανε την πρόταση γάμου στην αγαπημένη του, ανήμερα των γενεθλίων της. Οι δυο τους, προτίμησαν να κρατήσουν τον γάμο τους σε χαμηλούς τόνους και μακριά από κάμερες και φωτογράφους, αλλά δημοσίευσαν μερικά στιγμιότυπα στους λογαριασμούς τους στα social media.



