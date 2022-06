Η πανέμορφη εγγονή του Έλβις Πρίσλεϊ κάνει διακοπές στην Ελλάδα

Διακοπές στην Ελλάδα κάνει αυτές τις μέρες η εγγονή του Έλβις Πρίσλεϊ, Ρίλεϊ Κίου.

Η όμορφη ηθοποιός ταξίδεψε μέχρι τη χώρας μας για να απολαύσει τον ήλιο και τη θάλασσα και να ξεκουραστεί ύστερα από μια δύσκολη περίοδο γυρισμάτων της μίνι σειράς Daisy Jones and the Six στην οποία πρωταγωνιστεί.

Η Κίου επισκέφτηκε την γραφική Ύδρα και φωτογραφήθηκε στις παραλίες με το μπικίνι της και το καλλίγραμμο κορμί της, αφήνοντας άφωνους τους 470 χιλιάδες followers της.

Η εγγονή του αείμνηστου τραγουδιστή έκανε την καλύτερη «διαφήμιση» της χώρας μας, ποστάροντας πολλές φωτογραφίες από τα όμορφα μέρη της χώρας μας!

Φωτογρφίες Instagram @rileykeough

