Mάντι Μουρ: Έγκυος για δεύτερη φορά η ηθοποιός

Έγκυος για δεύτερη φορά είναι η Μάντι Μουρ! Λίγες μέρες μετά το τέλος της επιτυχημένης εκπομπής της στο NBC This Is Us, και συγκεκριμένα, σήμερα, 3 Ιουνίου, η διάσημη ηθοποιός ανακοίνωσε ότι περιμένει το δεύτερο παιδί της με τον σύζυγό της Τέιλορ Γκόλντσμιθ.

Έγκυος για δεύτερη φορά είναι η Μάντι Μουρ!/ AP Images

«Ένα απίστευτα σημαντικό κεφάλαιο της ζωής μου μόλις τελείωσε και το επόμενο, ως μητέρα δύο παιδιών, πρόκειται να ξεκινήσει…», έγραψε η Μάντι Μουρ σε μια φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram με τον 16 μηνών γιο της, Γκας.

«Το Baby Boy Goldsmith #2 έρχεται αυτό το φθινόπωρο! Η περιοδεία θα είναι ελαφρώς διαφορετική από ό,τι περίμενα, αλλά ανυπομονώ και ο Γκας θα είναι ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ μεγάλος αδερφός», πρόσθεσε.

Την ίδια φωτογραφία του γλυκύτατου αγοριού τους και τα ευχάριστα νέα μοιράστηκε και ο Τέιλορ Γκόλντσμιθ, γράφοντας: «Ο Γκας θα γίνει ο καλύτερος μεγάλος αδερφός. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είμαι το πιο ευτυχισμένο, πιο τυχερό άτομο που γνωρίζετε (ή απλώς ακολουθείτε)».

