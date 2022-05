Παπαθανασίου: Ο ιδιοφυής συνθέτης που έδωσε σε έναν αστεροειδή το όνομά του

Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου ήταν ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες της Ελλάδας που είχε καταφέρει να γίνει παγκοσμίως γνωστός λόγω της ιδιαίτερης μουσικής που δημιουργούσε.

Ο ιδιοφυής Έλληνας συνθέτης «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών στις 17 Μαΐου.

Ο μουσικός και συνθέτης της ηλεκτρονικής, progressive, ambient, τζαζ κι ορχηστρικής μουσικής, γνωστός στο διεθνές κοινό ως Vangelis, νοσηλευόταν σε νοσοκομείο στη Γαλλία με κορωνοϊό.

Ποιος ήταν ο Βαγγέλης Παπαθανασίου

Γεννημένος στην Αγριά Βόλου στις 29 Μαρτίου του 1943, ο συνθέτης είχε από πολύ νεαρή ηλικία έφεση στη μουσική και ξεκίνησε να κάνει τις πρώτες του συνθέσεις όταν ήταν τεσσάρων ετών και την πρώτη του παράσταση την έδωσε σε ηλικία 6 ετών.

Ο συνθέτης ήταν αυτοδίδακτος μουσικός και όταν ενηλικιώθηκε, σπούδασε κλασική μουσική, ζωγραφική και σκηνοθεσία στην Ακαδημία Καλών Τεχνών στην Αθήνα.

«Η μυθολογία, η επιστήμη, η εξερεύνηση του διαστήματος, αυτά είναι θέματα που με γοητεύουν από την παιδική μου ηλικία. Και πάντα συνδέονταν με κάποιο τρόπο με τη μουσική που γράφω» είχε εξομολογηθεί ο Βαγγέλης Παπαθανασίου.

Η τεράστια καριέρα του στη μουσική

Ο συνθέτης και μουσικός, έκανε τα πρώτα του βήματα στον καλλιτεχνικό κόσμο όταν συμμετείχε στο συγκρότημα Forminx.

Το 1968 δημιούργησε το συγκρότημα Aphrodite’s Child με τον Ντέμη Ρούσσο στο Παρίσι, όπου είχαν μετακομίσει και με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να γίνουν στο εξωτερικό γνωστοί.

Έγραψε μουσική για πολλές γνωστές ταινίες και συνεργάστηκε με τον σκηνοθέτη Φρέντερικ Ροσίφ για μία σειρά ντοκιμαντέρ για την άγρια φύση, ενώ λίγο προτού μεταβεί στο Λονδίνο κυκλοφόρησε το σόλο άλμπουμ Earth.

Το 1975 αποχώρησε από το συγκρότημα Aphrodite’s Child και μετακόμισε στο Λονδίνο όπου δημιούργησε στούντιο με την ονομασία Nemo studios.

Κυκλοφόρησε πρώτη του συλλογή με τίτλο Heaven and Hell (1975) ενώ ακολούθησαν και άλλα επιτυχημένα άλμπουμ, όπως το Albedo 0.3 (1976), το Spiral (1977) για το οποίο βραβεύτηκε με το διεθνές βραβείο MIDEM Instrumental, το Beaubourg (1978) και το China (1979).

Το 1978 συνεργάστηκε με την Ειρήνη Παππά στο άλμπουμ με τίτλο Ωδές, που περιέχει παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια, ενώ το 1986 συνεργάστηκαν ξανά στο άλμπουμ Ραψωδίες. Ο Παπαθανασίου έκανε παράλληλα άλλη μία μεγάλη συνεργασία με τον Γιον ‘Αντερσον σε τέσσερα άλμπουμ, το Short Stories (1978), το The Friends of Mr Cairo (1981), το Private Collection (1983) και το Page of Life (1991).

Ένα μεγάλο μέρος των συνθέσεων του Παπαθανασίου δημιουργήθηκαν για να πλαισιώσουν κινηματογραφικές παραγωγές ως σάουντρακ. Κορυφαίο σάουντρακ θεωρείται το «Οι δρόμοι της φωτιάς» (Chariots of Fire) για την ομώνυμη ταινία του 1981 η οποία απέσπασε το Όσκαρ Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής το 1982.

Ο Παπαθανασίου έχει γράψει μουσική σε αρκετές ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και τηλεοπτικές παραγωγές, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζουν οι:

* Vortex – Το πρόσωπο της μέδουσας (1967) του Νίκου Κούνδουρου,

* Ο αγνοούμενος (Missing, 1982) του Έλληνα σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά,

* Blade Runner (Μπλέιντ Ράνερς: Ομάδες Εξόντωσης, 1982) ταινία επιστημονικής φαντασίας του Ρίντλεϊ Σκοτ,

* Η ανταρσία του Μπάουντυ (1984) του Ρότζερ Ντόναλτσον, Francesco (1989) της Liliana Cavani,

* 1492: Χριστόφορος Κολόμβος (1492 – Conquest of Paradise, 1992) για το οποίο απέσπασε το βραβείο Echo Awards αλλά και το βραβείο του Χρυσού Λέοντα,

* Τα μαύρα φεγγάρια του έρωτα (Bitter Moon, 1992) του Ρόμαν Πολάνσκι,

* Καβάφης (1996) του Γιάννη Σμαραγδή,

* Αλέξανδρος (Alexander, 2004) του Όλιβερ Στόουν,

* Ελ Γκρέκο (2007) του Γιάννη Σμαραγδή.

Sean Connery - Βαγγέλης Παπαθανασίου

Βαγγέλης Παπαθανασίου: Η αγάπη για το διάστημα και η «Μυθωδία» στους Στύλους του Ολυμπίου Διός

Ο συνθέτης είχε μια ιδιαίτερη αγάπη στο διάστημα και δημιουργούσε ατμοσφαιρική μουσική η οποία θα μπορούσε να ακουστεί μέχρι και τον Άρη.

Η εξερεύνηση του διαστήματος τον ενθουσίαζε από τα πρώτα του παιδικά χρόνια όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος.

Ένα μεγάλο μέρος από τα έργα του είναι αφιερωμένο σε αυτό, ενώ διαχρονικά οι κορυφαίοι διαστημικοί οργανισμοί τον εμπιστεύτηκαν για να μελοποιήσει τις επιτυχίες τους.

Το 1980 ξεκίνησε να προβάλλεται η αμερικανική τηλεοπτική σειρά Cosmos: A Personal Voyage του Καρλ Σαγκάν, που είχε ως κύριο θέμα τη θέση του ανθρώπου στο σύμπαν και την ύπαρξη εξωγήινης ζωής. Η μουσική επένδυση των επεισοδίων δημιουργήθηκε από τον Παπαθανασίου, ενώ η σειρά απέσπασε βραβείο Έμμυ και προβλήθηκε σε 69 χώρες και σε 500 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Το καλοκαίρι του 2001 ο Παπαθανασίου παρουσίασε το έργο «Μυθωδία» στους στύλους του Ολυμπίου Διός. Η μουσική του έργου δημιουργήθηκε ώστε να συνοδεύσει τη διαστημική αποστολή της ΝΑΣΑ 2001: Οδύσσεια στον Άρη.

Το 1995, ως φόρο τιμής στην μουσική του προσφορά αλλά και στην αγάπη του για το διάστημα, το Minor Planet Center της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης έδωσε το όνομα του συνθέτη στον Αστεροειδή της Κύριας Ζώνης 6354, που πλέον ονομάζεται 6354 Vangelis.

Ο άγνωστος γάμος του με τη Λώρα Μεταξά

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των ξένων μέσων για να μάθουν για τη ζωή του, ο Βαγγέλης Παπαθανασίου κατάφερνε να κρατήσει τα προσωπικά του μακριά από τα φωτογραφικά φλας και τις κοσμικές στήλες.

Το 2013 ιστοσελίδα αμερικανικού life style έντυπου, έκανε μία αποκάλυψη, επικαλούμενη μάλιστα αποκλειστικές πληροφορίες από το περιβάλλον του ίδιου του Βαγγέλη Παπαθανασίου.

Ο Vangelis, όπως υποστήριζαν οι συντάκτες του περιοδικού είχε επισφραγίσει με τον πιο ευτυχή τρόπο την οκτάχρονη -τότε- σχέση του με τη σύντροφό του, Λώρα Μεταξά.

Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε το δημοσίευμα, ο διάσημος συνθέτης για γούρι δεν είχε ανακοινώσει την απόφασή τους, όμως το μυστικό τους προδόθηκε, αφού εθεάθη εκείνη την εποχή να φορά βέρα στο δεξί.

Την είδηση φερόταν τότε να επιβεβαιώνει και μια ανάλογη ανάρτηση στο twitter επιστήθιου φίλου του Βαγγέλη Παπαθανασίου: «Σίγουρα έδειχναν σαν ένα πολύ ευτυχισμένο ζευγάρι» ανέφερε το tweet χωρίς όμως ποτέ ο ίδιος ο αξέχαστος μουσικοσυνθέτης να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει οποιαδήποτε πληροφορία τον αφορούσε.

Βαγγέλης Παπαθανασίου - Λώρα Μεταξά

