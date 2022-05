Dave Chappelle: Δέχτηκε επίθεση την ώρα που βρισκόταν επί σκηνής

Το βράδυ της Τρίτης (3/5),ο Dave Chappelle δέχθηκε επίθεση επάνω στη σκηνή, κατά τη διάρκεια stand -up comedy στο Λος Άντζελες.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο γνωστός κωμικός του παρουσίαζε το νούμερό του στο φεστιβάλ κωμωδίας «Netflix Is A Joke» στο Hollywood Bowl.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται ένας άνδρας να τρέχει στη σκηνή πριν επιτεθεί στον Dave Chappelle, ενώ οι άνδρες της ασφάλειας προσπαθούν να τον σταματήσουν.

Just came out of the Hollywood Bowl where a man charged and tackled Dave Chapelle on stage and got his ass kicked by at least 10 people.



LAPD and LAFD are now loading him into an ambulance pic.twitter.com/7SXPe9e8az