Rihanna: Το «μυστικό» baby shower λίγο πριν γίνει μητέρα

Λίγο πριν τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού η Rihanna και ο σύντροφός της A$AP Rocky πραγματοποίησαν το baby shower.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια διοργάνωσε το πάρτι σε στούντιο στο Hollywood και κάλεσε όλους τους καλούς της φίλους, ενώ από το πλευρό της δεν έλειπε και ο αγαπημένο της.

Επιθυμία του ζευγαριού ήταν να κρατήσουν μια τόση προσωπική στιγμή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, γι' αυτό ζήτησαν από τους καλεσμένους τους να μην έχουν μαζί τα κινητά τους.

Ωστόσο, κάποια στιγμιότυπα διέρρευσαν μέσα από τα οποία έγινε γνωστό το θέμα του baby shower που οργάνωσε η Rihanna που δεν είναι άλλο από τα… rave parties!

Despite blogs reporting the baby shower was canceled, new photos emerged from #Rihanna and #AsapRocky celebratory gathering of friends and family pic.twitter.com/cqPYGZOphM