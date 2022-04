Συνελήφθη στο Λος Άντζελες ο σύντροφος της Rihanna, A$AP Rocky

Hot η Rihanna σε δείπνο με τον Asap Rocky μετά τις φήμες χωρισμού - Βίντεο από το Breakfast@Star

Ο σύντροφος της εγκύου Rihanna, A$AP Rocky, συνελήφθη αφού προσγειώθηκε στο Λος Άντζελες, μετά από ένα ταξίδι που έκανε μαζί της στα Μπαρμπάντος.

#asaprocky Has Been Arrested At LAX Stemming From A Shooting That Took Place In November 2021 pic.twitter.com/6tBsuDMLGY