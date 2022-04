Αλ Πατσίνο: Ερωτευμένος με την 28χρονη πρώην σύντροφο του Μικ Τζάγκερ

Ο Αλ Πατσίνο έχει ξεπεράσει για τα καλά τον χωρισμό του με την 42χρονη ηθοποιό Νέιταλ Ντόχαν, που παραπονέθηκε δημόσια ότι ήταν πολύ «ηλικιωμένος» για να κρατήσει το ειδύλλιό τους.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής βρήκε τον έρωτα στο πρόσωπο της 28χρονης, Νουρ Αλφαλάχ, σύμφωνα με την αμερικανική ιστοσελίδα Page Six.

Al Pacino was seen exiting Felix Restaurant after enjoying a dinner with Noor Alfallah in Venice Beach on Saturday night pic.twitter.com/g82H8ZKn4d