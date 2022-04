Rihanna: Η πλουσιότερη καλλιτέχνης στον κόσμο με περιουσία 1.7 δισ. δολάρια

Για ακόμα μία χρονιά το όνομά της φιγουράρει στην κορυφή της ετήσιας λίστας του Forbes. Η Rihanna λοιπόν είναι και επίσημα πλέον δισεκατομμυριούχος και η πιο πλούσια γυναίκα μουσικός στον κόσμο, σύμφωνα με τη λίστα του περιοδικού.

Rihanna

Η τραγουδίστρια με την εξωτική ομορφιά, που έγινε πρώτη φορά γνωστή από το single της, «Umbrella» έχει περιουσία, η οποία ανέρχεται στα 1,7 δισ. δολάρια.

