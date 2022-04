Ο Τρύφωνας Σαμαράς εξώφυλλο σε πασίγνωστο περιοδικό του εξωτερικού

Δείτε παλαιότερη συνέντευξη του Τρύφωνα Σαμαρά

Eξώφυλλο στο περιοδικό InStyle της Μολδαβίας έγινε ο Τρύφωνας Σαμαράς και μας έκανε να νιώσουμε υπερήφανοι, καθώς ο τίτλος του εξωφύλλου είναι: «Ο καταπληκτικός Έλληνας σταρ της μόδας».

To εξώφυλλο του περιοδικού InStyle της Μολδαβίας με τον Τρύφωνα Σαμαρά

Ο Τρύφωνας Σαμαράς εκτός από καταξιωμένος hair stylist είναι και ένας από τους πιο αγαπητούς Έλληνες celebrities.

«Γεννημένος στην Αθήνα, ο Τρύφωνας ήθελε να γίνει ηθοποιός, αλλά η μητέρα του τον έπεισε να επιλέξει το επάγγελμα του κομμωτή. Έχει στο ενεργητικό του κορυφαίες του συνεργασίες με διάσημα μοντέλα όπως η Ναόμι Κάμπελ, η Λίντα Εβαντζελίστα, η Κάρλα Μπρούνι, η Κέιτ Μος, η Μόνικα Μπελούτσι, η Καρολίνα και η Ιρίνα Σάικ.

Στην Ελλάδα έγινε style icon, δημιουργώντας τάσεις στην κομμωτική, κερδίζοντας δικαίως τον τίτλο του Influencer. Έχει πρωταγωνιστήσει σε περισσότερα από 2.000 editorial για Vogue, Madame Figaro, L’Officiel, Marie Claire και Elle.

Λάτρης της μόδας και ηγέτης του ελληνικού fashion crowd, ο Τρύφωνας εργάζεται ως μοντέλο και φωτομοντέλο και κάθε δημόσια εμφάνιση γίνεται talk of the town. Ο Τρύφωνας έχει συμμετάσχει σε πολλές τηλεοπτικές εκπομπές — το 2011 κέρδισε την τρίτη θέση στο Dancing with the Stars, το 2020 συμμετείχε στο show Just the 2 of Us και φέτος είναι για δεύτερη χρονιά στο Style Me Up Greece», αναφέρει χαρακτηριστικά το εισαγωγικό κείμενο της συνέντευξης του γνωστού κομμωτή στο InStyle.

Backstage υλικό της φωτογράφισης για το InStyle από το Instagram του Τρύφωνα Σαμαρά:





