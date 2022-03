Coyot, The Prince Karma & Kallay Saunders ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Why

Coyot, The Prince Karma και Kallay Saunders ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα τραγούδι, που έχει ήδη ξεχωρίσει από τις πρώτες μέρες κυκλοφορίας του. Το Why μέσα σε ελάχιστες μέρες, έχει μπει στο top10 του ελληνικού Shazam Chart (#7) καθώς και στην 4η θέση του ελληνικού Indie Airplay Chart.

Λίγα λόγια για τους καλλιτέχνες:

Ο Coyot, είναι ο επιτυχημένος Dj και παραγωγός που γνωρίσαμε καλύτερα μέσα από το single Love Myself on the Weekend, το οποίο του χάρισε διεθνή αναγνώριση και κυκλοφόρησε από την αμερικάνικη Ultra Music. Το πιο πρόσφατο Remember σε συνεργασία με τη Sony Music μπήκε στα charts σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, Κροατία κ.ά.

Το χαρακτηριστικό του γνώρισμα που τον ξεχώρισε είναι ο συνδυασμός της παραδοσιακής μουσικής με τα σύγχρονα ηλεκτρονικά στοιχεία.

Ο The Prince Karma συστήθηκε σε Ελλάδα και εξωτερικό με το hit single Later Bitches, το οποίο είναι το πρώτο κομμάτι στην Ελλάδα που ξεπέρασε τα 150 εκ. streams, ανέβηκε στο #12 του Global Shazam Chart, ενώ έγινε πλατινένιο και χρυσό σε Γαλλία και Γερμανία αντίστοιχα. Επιπλέον, αυτή τη στιγμή ο The Prince Karma είναι ο 2ος Έλληνας καλλιτέχνης με τους περισσότερους monthly listeners στο Spotify (πάνω από 1 εκ.).

Τον Kallay Saunders τον γνωρίσαμε από τη Eurovision του 2014 αλλά και το hit Ocean που κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες κι έφτασε στο top 20 του ελληνικού airplay chart.

Το Why μπλέκει αριστοτεχνικά τον δυτικό με τον ethnic ήχο σε συνδυασμό με τη γεμάτη συναίσθημα φωνή του Kallay Saunders.

Δείτε το κλιπ του Why



