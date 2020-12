Γενέθλια για τον Σάββα Πούμπουρα: Τα πόσα κεράκια έσβησε ο παρουσιαστής;

Δείτε τον Σάββα Πούμπουρα να στολίζει το χριστουγεννιάτικο δέντρο με την κορούλα του

Τα 40 του χρόνια έκλεισε σήμερα ο Σάββας Πούμπουρας και όπως ο ίδιος δήλωσε νιώθει «πιο νέος από ποτέ».

Ο παρουσιαστής θέλησε για την ιδιαίτερη αυτή μέρα να κάνει μια ειδικη αφιέρωση στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram.

Στο σχετικό απόσπασμα συμβούλεψε τους ακολούθους του να κάνουν στη ζωή του ό,τι πραγματικά τους ευχαριστεί, διότι είναι μικρή, ενώ παράλληλα παραδέχτηκε πως δε βλέπει την ώρα να κλείσει τα 50.

«Τα 40 😏 Ζησ’ την τη ρημάδα. Μια την έχουμε. Καλή, κακή, στραβή, υπέροχη.. Αυτή είναι. Μην χάνεις χρόνο 🙏🏽❤️✨», ήταν το μήνυμα της λεζάντας στο βίντεο που ανέβασε στο προφίλ του.

Η σύζυγός του, Αρετή Θεοχαρίδη ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που ευχήθηκαν στον Σάββα Πούμπουρα για τα γενέθλιά του, πραγματοποιώντας μια τρυφερή ανάρτηση στο instagram.

«Happy bday to the best hubby in the world ❤️🥳 Damn you make 40 look so good💪🏻», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα.